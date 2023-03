50 minutes avec toi Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

50 minutes avec toi Cave Poésie René Gouzenne, 12 avril 2023, Toulouse. 50 minutes avec toi 12 – 15 avril Cave Poésie René Gouzenne 6€/13€ Théâtre / Compagnie La Part manquante Un père s’écroule au pied de son jeune fils.

S’est-il évanoui ? Est-il mort ? On ne saura jamais.

L’adolescent l’observe, mais il n’appelle pas au secours.

Il choisit plutôt de dire à l’homme qui gît au sol les violences qu’il a subies depuis l’enfance.

Il crie sa peur et sa rage, raconte malgré les coups et les brimades, la haine incontrôlée qu’il a subi, parce qu’amoureux d’un jeune garçon.

Cinquante minutes d’une parole libérée adressée à un père violent.

Cinquante minutes pour trouver le courage de dire non et revendiquer sa liberté d’être.

Un monologue saisissant du huis clos familial qui prescrit l'amour comme puissance émancipatrice.

Cave Poésie René Gouzenne
71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…).

