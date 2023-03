Manitoba Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Manitoba Cave Poésie René Gouzenne, 6 avril 2023, Toulouse. Manitoba 6 et 7 avril Cave Poésie René Gouzenne 8€ Théâtre radiophonique / Romain Nicolas & Clarice Boyriven Manitoba est une cavale radiophonique. Deux femmes poursuivies par toute la police canadienne s’enfuient dans les grands bois du Manitoba. Leur survie sera difficile car… elles sont nulles. Dans ce milieu hostile, elles vont multiplier les tentatives pour éviter de clamser dans l’bois. Au cours de sa fuite, absorbé par la forêt, ce duo de clownesses va tenter de s’adapter et peut-être de trouver les moyens d’inventer son nouveau monde, loin des humains. Pièce à sketchs inspirée d’un dramatique fait divers canadien, Manitoba oscille entre rire tragique et idiotie, une tentative d’exploration de notre rapport au monde, au langage et aux utopies. Salle : Cave Prochaines dates :

Jeudi 13 & vendredi 14 avril · 19 h · Cave

Jeudi 27 & vendredi 28 avril · 19 h · Foyer Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 23 62 00 »}] Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T19:00:00+02:00 – 2023-04-06T21:00:00+02:00

2023-04-07T19:00:00+02:00 – 2023-04-07T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cave Poésie René Gouzenne Adresse 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cave Poésie René Gouzenne Toulouse

Évènements liés

Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Manitoba Cave Poésie René Gouzenne 2023-04-06 was last modified: by Manitoba Cave Poésie René Gouzenne Cave Poésie René Gouzenne 6 avril 2023 Cave Poésie René Gouzenne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne