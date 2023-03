R. A. P. Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

R. A. P. Cave Poésie René Gouzenne, 28 mars 2023, Toulouse. R. A. P. Mardi 28 mars, 19h30 Cave Poésie René Gouzenne On retrouve le rappeur L’Erreür en compagnie d’Omar Paco, artiste engagé qui porte son histoire sur scène et tente de tracer un chemin entre Algérie et France. Son univers populaire raconte Alger, son enfance sous la décennie noire des années 90 et son exil en France. Un métissage musical avec des textes en algérois et en français qui joue à la frontière du documentaire. Prix libre Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

