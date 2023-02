Trabtour Cave Poésie René Gouzenne, 4 mars 2023, Toulouse.

Trabtour Samedi 4 mars, 21h00 Cave Poésie René Gouzenne

Le #TRABTOUR partage son savoir et assure une scène ouverte des plus festives et dépaysantes.

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…).

Musique chaâbi – Raï jam

Une jam pour se plonger aux sources des musiques populaires algériennes…

Une jam comme une balade à la découverte des musiques du Maghreb, du diwane au malouf en passant par le raï et le chaâbi.

Voici le pari du #TRABTOUR.

Chaque fois, le #TRABTOUR accueille un « cheikh » pour mettre à l’honneur sa « senâa »(sa discipline musicale), partager avec lui son savoir et assurer une scène ouverte des plus festives et dépaysantes.

Tarifs : Prix libre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T21:00:00+01:00

2023-03-04T23:00:00+01:00

© dr