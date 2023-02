Le Repos du guerrier Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Repos du guerrier Cave Poésie René Gouzenne, 21 février 2023, Toulouse. Le Repos du guerrier 21 – 25 février Cave Poésie René Gouzenne

6€/13 €

Parcours d’artiste de cirque Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

05 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com Avec ses 2 petites salles de spectacle, la Cave Poésie est un lieu intimiste, convivial, axé sur la découverte de nouveaux artistes (théâtre, musique, chanson, danse, poésie…). Édouard Peurichard est un artiste de cirque touche-à-tout. Lanceur de couteaux, acrobate, fil de fériste, passé par le Katakomben à Berlin, le Lido à Toulouse. À côté de ces spectacles, il enseigne les arts du cirque auprès de publics spécifiques, notamment au gérontopôle de Toulouse. Avec Le Repos du guerrier, son premier projet personnel, il regarde dans le rétroviseur et livre un regard intime, non sans une pointe d’ironie, sur le parcours d’artiste de cirque : on suit un acrobate, lanceur de couteaux qui tente de re-jouer son parcours professionnel. Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées, racontent en creux toute une génération de circassien·nes amateurices et professionnel·les, traditionnel·les et contemporain·es. Un tour d’horizon sur ce que cet étrange rassemblement (le cirque) dit de nous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T21:00:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00 © Christophe Trouillet

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cave Poésie René Gouzenne Adresse 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Departement Haute-Garonne

Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le Repos du guerrier Cave Poésie René Gouzenne 2023-02-21 was last modified: by Le Repos du guerrier Cave Poésie René Gouzenne Cave Poésie René Gouzenne 21 février 2023 Cave Poésie René Gouzenne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne