Jouk Cave Poésie René Gouzenne, 15 février 2023, Toulouse.

Jouk est un chien qui parle russe

Théâtre documentaire

Jouk, c’est l’histoire d’un chien.

Un berger belge ou peut-être allemand. Il fait sa vie dans la cuisine.

Jouk, c’est le nom du chien de la famille, le dernier à qui on parle encore russe.

Jouk, c’est le dernier gardien des souvenirs, on les lui confie pour qu’ils ne s’effacent pas.

Car tout est éphémère et peut être perdu du jour au lendemain : une maison, des objets, une personne, une langue ou même un pays.

Avec Jouk, on s’approche du documentaire familial. On prendra des tranches de vies réelles pour en faire un matériau de théâtre. On inventera un peu ce que pourrait bien être la Réalité.

Comment ça aboie un chien en russe déjà ?



