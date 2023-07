Exposition dans la cave Pihan de la Forest Cave Pihan de la Forest Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise Exposition dans la cave Pihan de la Forest Cave Pihan de la Forest Pontoise, 16 septembre 2023, Pontoise. Exposition dans la cave Pihan de la Forest 16 et 17 septembre Cave Pihan de la Forest Ce lieu accueillera l’exposition de peintures de Ute Hadam et de Adèle Bessy ainsi que les œuvres de deux sculpteurs Jean-Pierre Gendis et Georges Goupy. Cave Pihan de la Forest 16 impasse Tavet 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.utehadam.com/ »}, {« link »: « https://www.bessyadele.com/ »}, {« link »: « https://gendis-sculpteur.com/ »}, {« link »: « https://www.georges-goupy.com/ »}] Cave privée sur 3 niveaux Accès piéton uniquement, lieu dans une impasse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

