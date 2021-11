Nolay Nolay Côte-d'Or, Nolay Cave ouverte au Domaine Sylvain Changarnier Nolay Nolay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Nolay

Cave ouverte au Domaine Sylvain Changarnier Cave 14, route de Cirey Nolay

2021-11-20 – 2021-11-21

Nolay Côte-d’Or Nolay EUR Lors de ce week-end venez découvrir des artisans locaux.

– Décorations Florales par Michelle GRALLIEN

– Artisanat en chêne issu de tonneaux par Marc DUPONT

(Futstyl Design)

– Le miel de Gaelle PUCET Et la dégustation de notre gamme complète avec les millésimes ensoleillés 2019 et 2020.

