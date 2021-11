Jardres CAVE LA MOUSTACHE Jardres, Vienne CÖRRUPT CAVE LA MOUSTACHE Jardres Catégories d’évènement: Jardres

Vendredi 26 novembre, 20h30 CÖRRUPT * De La Rochelle, beaucoup gardent en tête des images du Vieux Port, de pierres de tailles aux bonnes odeurs d’embruns. Oui, mais avec Corrupt, c’est plutôt des bas-fonds de la ville dont il est question : les dessous de ponts, les ruelles sombres où peu de monde ose s’aventurer. Corrupt, fondé en 2010 se caractérise par une musique chaotique, à mi-chemin entre le Punk, le Hardcore, le Metal et la Noise. Un hybride qui ne laisse pas indifférent : soit on adhère sans limite, soit on passe son chemin. Un choix sans juste milieu, à l’image du groupe. *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h30

