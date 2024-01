Visite Guidée – Domaine de Maupas – Cave Jérôme Cayol Cave Jérôme Cayol Châtillon-en-Diois, samedi 15 juin 2024.

Châtillon-en-Diois Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-09-30

Dégustation gratuite. Visite guidée individuel et groupe sur demande. Producteur de Clairette et de vins de Châtillon (rouges, blancs et rosé). Présentation d’une année de vinification au domaine et du travail de la vigne sur écran au caveau. Durée 30mn.

.

Cave Jérôme Cayol Domaine de Maupas

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme du Pays Diois