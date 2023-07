Vins et grillades-musique-visites Cave Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry Vins et grillades-musique-visites Cave Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry, 20 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques Vin, sandwich-chipo et merguez-visites-musique (Gaitamik).

2023-07-20 fin : 2023-07-20 22:00:00. .

Cave Irouléguy

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Wine, sandwich-chipo and merguez-music-visits (Gaitamik) Vino, bocadillo-chipo y merguez-música-visitas (Gaitamik) Wein, Sandwich-Chipo und Merguez-Visiten-Musik (Gaitamik) Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Cave Irouléguy Adresse Cave Irouléguy Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Cave Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry

Cave Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-de-baigorry/