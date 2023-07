Rando dans les vignes Cave Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry, 15 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir notre terroir en compagnie de nos vignerons.nes.

Dès 9h , départ de la randonnée guidée depuis La Cave d’Irouleguy qui explorera le parcours balisé dit « Mignaberry ».

12h retour à La Cave et visite du chai. Sur place, des produits de nos producteurs partenaires vous seront proposés pour vous restaurer.

– Durée de la rando : 2h30

– Distance : 7.5km

– Difficulté : 4/5. La balade n’est pas difficile en soi, le parcours comporte une seule difficulté physique : une montée un peu raide qui dure 10minutes. Avec un peu de volonté, elle n’est pas infranchissable.

– Sécurité : la balade ne comporte aucun risque..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 12:00:00. EUR.

Cave Irouléguy

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover our terroir in the company of our winemakers.

From 9am, departure of the guided walk from La Cave d’Irouleguy, exploring the signposted « Mignaberry » trail.

12pm, return to La Cave and visit the winery. On site, you’ll be offered a choice of products from our partner producers.

– Hiking time: 2h30

– Distance: 7.5km

– Difficulty: 4/5. The walk is not difficult in itself, with just one physical difficulty: a steep climb lasting 10 minutes. With a little willpower, it’s not insurmountable.

– Safety: the walk is risk-free.

Venga a descubrir nuestro terruño en compañía de nuestros viticultores.

A partir de las 9 h, salida de La Cave d’Irouleguy por el sendero señalizado « Mignaberry ».

a las 12 h, regreso a La Cave y visita de la bodega. En el lugar, podrá degustar los productos de nuestros productores asociados.

– Duración del recorrido: 2h30

– Distancia: 7,5 km

– Dificultad: 4/5. El paseo no es difícil en sí mismo, con una única dificultad física: una subida ligeramente empinada de 10 minutos. Con un poco de voluntad, no es insuperable.

– Seguridad: el recorrido no presenta ningún riesgo.

Entdecken Sie unser Terroir in Begleitung unserer Winzer.

Ab 9 Uhr beginnt die geführte Wanderung von La Cave d’Irouleguy aus, die über den markierten Weg « Mignaberry » führt.

12 Uhr: Rückkehr nach La Cave und Besichtigung des Weinkellers. Vor Ort werden Ihnen Produkte unserer Partnerproduzenten zur Verpflegung angeboten.

– Dauer der Wanderung: 2,5 Std

– Entfernung: 7.5 km

– Schwierigkeitsgrad: 4/5. Die Wanderung ist an sich nicht schwierig. Es gibt nur eine physische Schwierigkeit: einen etwas steilen Anstieg, der 10 Minuten dauert. Mit ein wenig Willenskraft ist er nicht unüberwindbar.

– Sicherheit: Die Wanderung birgt keine Risiken.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Pays Basque