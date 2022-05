CAVE IN + Stake Badaboum, 19 octobre 2022, Paris.

Le mercredi 19 octobre 2022

de 19h00 à 22h00

. payant Tarif Plein : 26.90 EUR

CAVE IN

Le légendaire CAVE IN fait un retour très attendu avec son premier album chez Relapse Records, Heavy Pendulum, son premier album studio complet depuis plus de dix ans. Le groupe (Stephen Brodsky – guitare/voix, Adam McGrath – guitare/voix, John-Robert Conners – batterie) connaît un renouveau suite à l’ajout de Nate Newton (Converge, Doomriders, Old Man Gloom) à la basse et au chant.

Produit par Kurt Ballou à God City, Heavy Pendulum présente tout ce qui a fait de CAVE IN l’un des meilleurs groupes de rock, de hardcore et de métal contemporains depuis leur monumental premier album de 1998, Until Your Heart Stops. Des titres entraînants tels que l’écrasant “New Reality” en ouverture jusqu’à la pointe métallique de “Blood Spiller”, Heavy Pendulum permet à CAVE IN de revenir sur sa discographie et de capturer ses moments les plus mémorables, les plus viscéraux et les plus avant-gardistes pour créer un album qui est à la fois familier et, à la manière de CAVE IN, en avance sur le courant dominant.

Stake

Joris, Cis, Jesse et Brent reprennent la route, dans leur bagage toujours, le Critical Method paru chez Hassle Records (Brutus, Petrol Girls, The Joy Formidable). Près de 3 ans après la métamorphose de Steak Number Eight devenu Stake un (deux) certain(s) soir(s) de novembre au Vooruit, ces musiciens gantois persistent à jouer, libres ensemble, et écrivent depuis un nouveau chapitre de leurs aventures musicales : « STAKE produces hyper atmospheric grunge core, or perhaps Post-Metal-oriented melodic Sludge. You name it… ».

Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (120m)



CAVE IN + Stake • 19.10.2022 • PARIS