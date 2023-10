Week-end festif Cave des Vignerons de Tursan Geaune, 6 octobre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

Week-end festif à Geaune avec au programme des rencontres vigneronnes, des visites de la coopérative, des balades dans le vignoble et des séances sportives dans les vignes..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Cave des Vignerons de Tursan

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Festive weekend in Geaune, with winegrowers’ meetings, tours of the cooperative, vineyard walks and sports sessions in the vines.

Un fin de semana festivo en Geaune, con un programa de encuentros de viticultores, visitas a la cooperativa, paseos por los viñedos y sesiones deportivas en las viñas.

Festliches Wochenende in Geaune mit Winzertreffen, Besichtigungen der Genossenschaft, Spaziergängen durch die Weinberge und Sport in den Weinbergen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Mont-de-Marsan