Vouvray 70 ans de la Cave de Vouvray Cave des Producteurs de Vouvray Vouvray, 16 septembre 2023, Vouvray. 70 ans de la Cave de Vouvray 16 et 17 septembre Cave des Producteurs de Vouvray Restauration sur place, prévoir une veste (13°C dans les caves). Visitez la Cave de Vouvray, cette ancienne carrière d’extraction de tuffeau, utilisée depuis un siècle pour le vieillissement de nos vins. Soufflez avec nous les 70 ans de la création de la Cave de Vouvray lors de ce week-end autour du thème de la gastronomie et de l’art de vivre tourangeaux !

Village gourmand, restauration sur place, visites libres de nos caves trogglodytiques, et dégustation de nos vins ! Cave des Producteurs de Vouvray 38 rue de la vallée Coquette, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 75 03 http://www.cavedevouvray.com 3 km caves troglodytiques creusées dans le tuffeau où dorment 4 millions de bouteilles.

Un site où se mêlent tradition et modernité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

