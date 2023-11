Quartet de Noël « Jazz & swing » Cave des Celestines Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Quartet de Noël « Jazz & swing » Cave des Celestines Lille, 15 décembre 2023, Lille. Quartet de Noël « Jazz & swing » Vendredi 15 décembre, 20h30 Cave des Celestines Gratuit – sans réservation Par la Compagnie du Tire-Laine Quatre musiciens vous entraînent avec des airs de Noël en Jazz/Swing ou à découvrir les airs et les chants de noël du monde entier.

Durée : 2h Vendredi 15 décembre à 20h30 Cave des Célestines

Gratuit – sans réservation Cave des Celestines 84 rue des Celestines Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cave des Celestines Adresse 84 rue des Celestines Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Cave des Celestines Lille latitude longitude 50.642955;3.064173

Cave des Celestines Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/