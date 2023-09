Fête du Bourru CAVE DE PERISSAC Périssac, 15 octobre 2023, Périssac.

Périssac,Gironde

Portes ouvertes de la cave

Visite des chais et dégustations gratuites

marché gastronomique et artisanal

démonstration de boxe

restauration sous chapiteau.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

CAVE DE PERISSAC

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open house at the winery

Free cellar tours and tastings

gastronomic and craft market

boxing demonstration

catering under the big top

Jornada de puertas abiertas en la bodega

Visita a las bodegas y degustaciones gratuitas

mercado gastronómico y artesanal

demostración de boxeo

catering bajo la carpa

Offene Türen des Weinkellers

Besichtigung der Weinkeller und kostenlose Verkostungen

gastronomischer und handwerklicher Markt

boxvorführung

verpflegung im Festzelt

