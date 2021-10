Cave de Noël : Vins Schoenheitz Wihr-au-Val, 12 décembre 2021, Wihr-au-Val.

Cave de Noël : Vins Schoenheitz 2021-12-12 – 2021-12-12

Wihr-au-Val Haut-Rhin Wihr-au-Val

Venez fêter Noël chez le vigneron !

Dans la vallée de Munster, l’incontournable cave Schoenheitz vous prépare un programme d’animations exceptionnel :

-Visite de cave et dégustation de vins de fête. Présentation, dégustation et vente de produits du terroir et produits artisanaux. Au coeur de notre chai aux couleurs de Noël, venez rencontrer des artisans de la Vallée de Munster et déguster leurs produits ! (Dimanche 12 décembre de 10h à 17h)

-Concert-audition « Chants et Musiques de Noël » par les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster, agrémenté d’une dégustation de

vins et bredalas. Jus de fruits locaux et mannalas pour les enfants.(Mercredi 15 décembre de 18h30 à 20h30).

Concert de l’école de musique et dégustation de vins et de bredlas à la cave Schoenheitz.

+33 3 89 71 03 96

Venez fêter Noël chez le vigneron !

Dans la vallée de Munster, l’incontournable cave Schoenheitz vous prépare un programme d’animations exceptionnel :

-Visite de cave et dégustation de vins de fête. Présentation, dégustation et vente de produits du terroir et produits artisanaux. Au coeur de notre chai aux couleurs de Noël, venez rencontrer des artisans de la Vallée de Munster et déguster leurs produits ! (Dimanche 12 décembre de 10h à 17h)

-Concert-audition « Chants et Musiques de Noël » par les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster, agrémenté d’une dégustation de

vins et bredalas. Jus de fruits locaux et mannalas pour les enfants.(Mercredi 15 décembre de 18h30 à 20h30).

dernière mise à jour : 2021-10-19 par