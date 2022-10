Cave de Noël : Noël gourmand des exploit’s Rouffach, 10 décembre 2022, Rouffach.

Cave de Noël : Noël gourmand des exploit’s

8 aux Remparts Rouffach Haut-Rhin

2022-12-10 – 2022-12-10

Rouffach

Haut-Rhin

Les exploitations du Lycée Agricole de Rouffach fêtent Noël et vous invitent à venir découvrir ses produits.

Au programme, des dégustations de produits artisanaux et suggestions d’accords mets et vins pour vos repas de fêtes.

D’autres spécialités de Noël, des quatre coins de la France vous seront présentées et sauront à coup sûr enchanter les papilles.

Profitez-en pour réaliser vos coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

+33 3 89 78 73 48

