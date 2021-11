Gueberschwihr Gueberschwihr Gueberschwihr, Haut-Rhin Cave de Noël: Les secrets des vendanges tardives Gueberschwihr Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin

Cave de Noël: Les secrets des vendanges tardives Gueberschwihr, 1 décembre 2021, Gueberschwihr. Cave de Noël: Les secrets des vendanges tardives Gueberschwihr

2021-12-01 – 2021-12-23

Gueberschwihr Haut-Rhin EUR Les secrets des vendanges tardives, vins de Noël incontournables!

Dégustation commentée de 5 vendanges tardives dont 3 de nos anciens millésimes de 10 ans d'âge et plus; une sélection de notre collection « Œnothèque ».

+33 3 89 49 33 61

Gueberschwihr

