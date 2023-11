Concert de Noël Fabrice Eulry Cave de l’hôtel Demoret – Passage Moret Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins Concert de Noël Fabrice Eulry Cave de l’hôtel Demoret – Passage Moret Moulins, 16 décembre 2023, Moulins. Moulins,Allier Concert de Noël organisé par le Jazz Club Moulinois..

2023-12-16 21:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Cave de l’hôtel Demoret – Passage Moret Jazz-Club Moulinois

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas concert organized by the Jazz Club Moulinois. Concierto de Navidad organizado por el Jazz Club Moulinois. Weihnachtskonzert, organisiert vom Jazz Club Moulinois.

