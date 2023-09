Concert : Freaky Fucking Funk Cave de l’hôtel Demoret – Passage Moret Moulins, 13 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Vivez l’expérience Freaky Fucking Funk ! Fondé à Lyon, ce groupe de 9 jeunes musiciens vous transporte dans l’univers envoûtant de la disco-funk et de la néo-soul. Préparez-vous à vibrer au rythme du groove !.

2023-10-13 21:00:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Cave de l’hôtel Demoret – Passage Moret Jazz-Club Moulinois

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Experience Freaky Fucking Funk! Founded in Lyon, this group of 9 young musicians will transport you into the spellbinding world of disco-funk and neo-soul. Get ready to vibrate to the rhythm of the groove!

¡Viva el Freaky Fucking Funk! Fundado en Lyon, este grupo de 9 jóvenes músicos te transportará al hechizante mundo del disco-funk y el neo-soul. ¡Prepárate para vibrar al ritmo del groove!

Erleben Sie Freaky Fucking Funk! Diese in Lyon gegründete Band aus 9 jungen Musikern entführt Sie in die fesselnde Welt des Disco-Funks und Neo-Souls. Machen Sie sich bereit, im Rhythmus des Grooves zu vibrieren!

