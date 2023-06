Les mercredis Bargemone Cave de la Bargemone / Terrasse extérieure face aux vignes Saint-Cannat, 14 juin 2023, Saint-Cannat.

Saint-Cannat,Bouches-du-Rhône

La saison commence. Bargemone vous propose ses soirées estivales tous les mercredis soir ! tout le long de l’été. C’est l’occasion pour vous de vous réunir dans un cadre idyllique pour un moment festif et convivial !.

2023-06-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-23 23:00:00. .

Cave de la Bargemone / Terrasse extérieure face aux vignes La Bargemone

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The season begins. Bargemone offers you its summer evenings every Wednesday night! all summer long. It’s a chance for you to get together in an idyllic setting for a festive, convivial evening!

Comienza la temporada. Las veladas estivales de Bargemone se celebran todos los miércoles por la noche durante todo el verano. Esta es su oportunidad de reunirse en un entorno idílico para pasar una velada festiva y agradable

Die Saison beginnt. Bargemone bietet Ihnen seine Sommerabende jeden Mittwochabend! den ganzen Sommer über. Dies ist die Gelegenheit für Sie, sich in einem idyllischen Rahmen zu einem festlichen und geselligen Moment zu versammeln!

