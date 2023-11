Marché de Noël à Bargemone Cave de la Bargemone Saint-Cannat, 2 décembre 2023, Saint-Cannat.

Saint-Cannat,Bouches-du-Rhône

Le Domaine Bargemone, vignoble en AOP Coteaux d’Aix-en-Provence situé à Saint-Cannat, fait son marché de Noël ! Profitez d’un marché gourmand et festif à vivre en famille ou entre amis..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Cave de la Bargemone La Bargemone

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Domaine Bargemone, an AOP Coteaux d?Aix-en-Provence vineyard in Saint-Cannat, is holding its Christmas market! Enjoy a festive, gourmet market with family and friends.

El Domaine Bargemone, viñedo de la DOP Coteaux d’Aix-en-Provence situado en Saint-Cannat, organiza su mercado de Navidad Disfrute de un mercado festivo y gastronómico con la familia y los amigos.

Die Domaine Bargemone, ein AOP-Weingut Coteaux d’Aix-en-Provence in Saint-Cannat, veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt! Genießen Sie einen festlichen Gourmetmarkt, den Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können.

