Visite-Apéro-Vignerons Cave Coopérative Saint-Pantaléon-les-Vignes, 13 juillet 2023, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Saint-Pantaléon-les-Vignes,Drôme

Accompagné d’un vigneron, venez visiter le vignoble et la cave de Saint-Pantaléon-Les-Vignes ! À cette occasion, vous pourrez découvrir et déguster nos vins avec des amuses-bouches..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Cave Coopérative Les vignerons de Valléon, 1 route de Nyons

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit the Saint-Pantaléon-Les-Vignes vineyard and winery with a winemaker! Take the opportunity to discover and taste our wines, with a selection of appetizers.

Venga a visitar los viñedos y bodegas de Saint-Pantaléon-Les-Vignes de la mano de un viticultor Tendrá la oportunidad de descubrir y degustar nuestros vinos, junto con una selección de aperitivos.

Besuchen Sie in Begleitung eines Winzers den Weinberg und den Weinkeller von Saint-Pantaléon-Les-Vignes! Bei dieser Gelegenheit können Sie unsere Weine entdecken und mit Häppchen verkosten.

