La révolte du petit vigneron Cave Coopérative la Vinsobraise Vinsobres, 16 novembre 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

Café d’Argeliers, un matin de 1903, Marcelin Albert, viticulteur et cafetier de métier depuis plus de trente ans, coiffe son chapeau gris aux larges bords, sort, donne trois tours de clé, boucle son café et part… Inspiré, armé de mots !.

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

Cave Coopérative la Vinsobraise

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Café d’Argeliers, one morning in 1903, Marcelin Albert, a winegrower and café owner by trade for over thirty years, puts on his wide-brimmed grey hat, goes outside, turns his key three times, buckles up his coffee and leaves? Inspired, armed with words!

Café d’Argeliers, una mañana de 1903, Marcelin Albert, viticultor y cafetero de profesión desde hace más de treinta años, se pone su sombrero gris de ala ancha, sale, da tres vueltas a la llave, se abrocha el café y se va? Inspirado, ¡armado de palabras!

Café d’Argeliers, ein Morgen im Jahr 1903: Marcelin Albert, Winzer und Cafetier von Beruf seit über dreißig Jahren, setzt seinen grauen Hut mit der breiten Krempe auf, geht hinaus, dreht den Schlüssel dreimal um, schließt seinen Kaffee ab und verschwindet Inspiriert und mit Worten bewaffnet!

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale