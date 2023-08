Campagne tracteurs Hérault 2023 Cave coopérative Galargues Catégories d’Évènement: Galargues

Hérault Campagne tracteurs Hérault 2023 Cave coopérative Galargues, 14 septembre 2023, Galargues. Campagne tracteurs Hérault 2023 Jeudi 14 septembre, 07h00 Cave coopérative La MSA du Languedoc s’associe, comme chaque année, dans le cadre de la campagne tracteurs & engins agricoles, à Groupama Méditerranée et vous invite à y participer.

Rendez-vous dans les caves coopératives suivantes où vous retrouverez un stand MSA, animé par les conseillers en prévention, une infirmière et/ou un médecin et un mécanicien mandaté par Groupama pour effectuer les contrôles tracteurs & engins agricoles (contrôle de base à titre uniquement informatif pour l’agriculteur) Profitez de cette animation pour faire vérifier votre matériel, votre vue et votre audition.

Un moment privilégié pour échanger avec nous et les participants ! Cave coopérative route Buzignargues 34160 Galargues Galargues 34160 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T07:00:00+02:00 – 2023-09-14T12:00:00+02:00

