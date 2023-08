Campagne tracteurs Hérault 2023 Cave coopérative 37 avenue de la Gare Cessenon-sur-Orb Catégories d’Évènement: Cessenon-sur-Orb

Hérault Campagne tracteurs Hérault 2023 Cave coopérative 37 avenue de la Gare Cessenon-sur-Orb, 15 septembre 2023, Cessenon-sur-Orb. Campagne tracteurs Hérault 2023 Vendredi 15 septembre, 07h00 Cave coopérative 37 avenue de la Gare La MSA du Languedoc s’associe, comme chaque année, dans le cadre de la campagne tracteurs & engins agricoles, à Groupama Méditerranée et vous invite à y participer.

Rendez-vous dans les caves coopératives suivantes où vous retrouverez un stand MSA, animé par les conseillers en prévention, une infirmière et/ou un médecin et un mécanicien mandaté par Groupama pour effectuer les contrôles tracteurs & engins agricoles (contrôle de base à titre uniquement informatif pour l’agriculteur) Profitez de cette animation pour faire vérifier votre matériel, votre vue et votre audition.

