Visite commentée Cave champignonnière Naveil, 16 septembre 2023, Naveil.

Visite commentée Samedi 16 septembre, 14h00 Cave champignonnière 12 personnes par visite maximum.

Ancienne carrière dans le coteau calcaire puis exploitation de champignons de 1954 à 1988. Durée environ 45 min.

Cave champignonnière 55 rue de Montrieux 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 73 57 50 Acquise en 2004 par la mairie de Naveil, la cave, qui n’est plus en activité, comporte 5 hectares de galeries dont une galerie principale de 2800m. La température y est constante à 15°, l’obscurité y est totale. Elle est située à l’aplomb du château d’eau de Villempou. On y accéde par la Rue de Montrieux (près de l’institut de beauté), en traversant une cour et en longeant un hangar et d’anciens bureaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

mairie de Naveil