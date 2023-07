Concert de la rappeuse Skia Cave aux poètes Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Concert de la rappeuse Skia Samedi 16 septembre, 21h30 Cave aux poètes Sur réservation par la billetterie ou par mail

La Cave aux Poètes, qui abrite l’association L’Éclipse, est un lieu culturel original de Roubaix, où se réunissaient les poètes et les artistes de la ville pour partager leurs créations dans un endroit atypique. À l’occasion des 30 ans de la salle de concert installée dans les lieux, découvrez 30 ans d’archives musicales et culturelles liées à l’histoire de la ville.

Cave aux poètes 16 Rue du Grand Chemin Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 27 70 10 https://caveauxpoetes.com/ actionsculturelles@caveauxpoetes.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

Concert © La Cave aux Poètes