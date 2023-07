Atelier « Ça répète ! » Cave à Musique Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Atelier « Ça répète ! » Cave à Musique Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon. Atelier « Ça répète ! » Samedi 16 septembre, 16h30, 17h30 Cave à Musique Inscription sur place possible (sous réserve de places disponibles). Dans un local de l’espace Musiques amplifiées, assistez aux répétitions du groupe Calvin & the lucky draw, avant le concert programmé à 19h. Cave à Musique 119 rue Boulay 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 21 96 69 »}, {« type »: « email », « value »: « charles@cavazik.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

