Atelier « Ça pratique ! » Cave à Musique Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Atelier « Ça pratique ! » Samedi 16 septembre, 15h30, 17h30 Cave à Musique Inscription possible sur place (sous réserve de places disponibles)

Dans la salle de concerts, découvrez la pratique musicale collective avec un bâton rythmique. Mouvements, rythmes et bonne humeur sont au programme, le tout sur de la musique de Mickael Jackson, et avec la participation de l’atelier inclusif « joue bouge et chante » du conservatoire Edgar Varèse, de quoi passer un bon moment en famille.

Atelier participatif pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans.

Cave à Musique 119 rue Boulay 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 21 96 69 »}, {« type »: « email », « value »: « charles@cavazik.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

© Charles Feyeux