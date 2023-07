Atelier « Ça brasse et ça déguste ! » Cave à Musique Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Atelier « Ça brasse et ça déguste ! » Cave à Musique Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon. Atelier « Ça brasse et ça déguste ! » Samedi 16 septembre, 15h30, 17h30 Cave à Musique Inscription sur place possible (sous réserve de places disponibles). Dans la brasserie, découvrez les secrets de fabrication de notre bière Luciol. Présentation suivie d’une dégustation (jus de fruits pour les plus jeunes). Cave à Musique 119 rue Boulay 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 21 96 69 »}, {« type »: « email », « value »: « charles@cavazik.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

