Atelier « Ça Visite ! » Cave à Musique Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Atelier « Ça Visite ! » Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00 Cave à Musique Inscription possible sur place (sous réserve de places disponibles).

Déambulez dans tout le lieu et rencontrez les équipes (salariés permanents et intermittents, bénévoles), découvrez l’ensemble des activités (accompagnement, médiation, diffusion), les métiers (communication, production, technique) et les différents espaces publics et non publics (loges, cuisine, studio d’enregistrement).

Cave à Musique 119 rue Boulay 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 21 96 69 »}, {« type »: « email », « value »: « charles@cavazik.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

© Charles Feyeux