« Apéro conte AOC » par Kamel GUENNOUN et Gérard WUYLSTEKE Cave à Bernard Nogent Catégories d’Évènement: Haute-Marne

NOGENT « Apéro conte AOC » par Kamel GUENNOUN et Gérard WUYLSTEKE Cave à Bernard Nogent, 24 novembre 2023, Nogent. « Apéro conte AOC » par Kamel GUENNOUN et Gérard WUYLSTEKE Vendredi 24 novembre, 20h00 Cave à Bernard Entrée libre sur inscription Des histoires relevées d’une touche d’humour, d’un brin d’exotisme, d’une pincée de magie et dix doigts sur des touches d’accordéon : une recette chantée, contée et dansée à déguster avec passion. L’apéro conte AOC est un spectacle de proximité simple dans sa forme et généreux dans son contenu. Il suffit de quelques tables, du vin mais pas que, d’un public familial et le tour est enjoué.

A partir de 9 ans – 1 h 20 min Cave à Bernard 52800 NOGENT Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 31 63 89 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villedenogent52.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00 Conte Conteur @FDFR52 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, NOGENT Autres Lieu Cave à Bernard Adresse 52800 NOGENT Ville Nogent Departement Haute-Marne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Cave à Bernard Nogent latitude longitude 48.029544;5.346943

Cave à Bernard Nogent Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent/