“Notes d’amour” – Cie l’Art ou L’Etre Cave à Bernard, 5 mai 2023, Nogent.

Entrée libre

Un dialogue sensible et drôle entre deux musiciennes complices

Cave à Bernard 52800 NOGENT Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Nogent présente ce duo musical.

Suspendu à leurs voix miroirs, le public est plongé au cœur de textes saisissants, puis bringuebalé entre petits loupés et grandes tendresses.

Enfin, pourra-t-il assister au bouquet final garni d‘alexandrins malins, de rimes croisées et décroisées, de lalala bien placés, et d’un refrain qui donne envie de s’envoler ?

Des histoires qui pourraient être les nôtres, les vôtres. Des chansons qui placent l’amour au centre de toute discussion. Des pépites d’hier et des trésors d’aujourd’hui, à découvrir et à ré-écouter, à notre façon, sans modération, oui, et avec trois fois rien !

Tout public – 60 min



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:00:00+02:00

2023-05-05T21:15:00+02:00

@G. Suchet