Fête de la musique Aérodrome de Cavarcou, 17 juin 2023, Cavarc.

Dès 14h Vols « découverte » en ULM jusqu’au soir, sur réservation.

A partir de 19h30 repas à 12euros (réservation conseillée) et soirée concert avec le groupe 2Back (Pop Rock). Merci d’apporter vos couverts.

En cas de mauvais temps, solution de repli à l’abri pour le repas et la soirée..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Aérodrome de Cavarcou

Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From 2 pm « discovery » flights in ULM until the evening, on reservation.

From 7:30 pm meal at 12 euros (reservation recommended) and concert evening with the group 2Back (Pop Rock). Please bring your own cutlery.

In case of bad weather, we will provide a shelter for the meal and the evening.

A partir de las 14 h, vuelos de « descubrimiento » en ultraligero hasta la noche, previa reserva.

A partir de las 19.30 h, comida a 12 euros (se recomienda reservar) y velada de concierto con el grupo 2Back (Pop Rock). Se ruega traer cubiertos.

En caso de mal tiempo, pondremos a su disposición un refugio para la comida y la velada.

Ab 14 Uhr « Entdeckungs »-Flüge mit dem Ultraleichtflugzeug bis zum Abend (Reservierung erforderlich).

Ab 19:30 Uhr Essen für 12 Euro (Reservierung empfohlen) und Konzertabend mit der Gruppe 2Back (Pop Rock). Bitte bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit.

Bei schlechtem Wetter können Sie sich für das Essen und den Abend in einen Unterstand zurückziehen.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides