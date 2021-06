Massy Opéra de Massy Essonne, Massy CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

du vendredi 13 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 à Opéra de Massy

Dans une Italie du Sud où tout brûle, le soleil et le sang, le sens de l’honneur conduit à la mort, l’amour obsessionnel et la jalousie donnent lieu à des émotions violentes et des déchaînements musicaux passionnés. Cette production éclaire d’une lumière nouvelle ces deux opéras où la réalité devient théâtre et où, quand les masques tombent, le théâtre devient réalité. Portés par des orchestrations ardentes, ces deux drames mettront notamment à l’honneur les lauréats du dernier Concours international de chant de Clermont-Ferrand.

Tarifs: de 48€ à 91€

Deux classiques du vérisme italien se rencontrent, illustrant les rudes réalités de la vie à travers un ensemble émotionnel intense. Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00;2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T19:00:00

