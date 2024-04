Cavaliers d’Austrasie Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 18 août 2024.

Cavaliers d’Austrasie Spectacle d’équitation mérovingienne et carolingienne par la troupe « les Portes de l’Histoire » Dimanche 18 août, 11h00 Archéo’site

Les historiens du sport s’accordent à dire que parmi les activités physiques qui se rapprochaient le plus des pratiques sportives actuelles aux époques mérovingienne et carolingienne, figuraient l’équitation et la chasse, assidûment pratiquées par l’aristocratie. Grâce à la célèbre troupe «les Portes de l’histoire», découvrez de manière ludique la cavalerie aux époques mérovingienne et carolingienne. « Le seigneur Radulf cherche à recruter un nouveau chevalier pour renforcer les troupes face aux Neustriens menaçants. Un chevalier inexpérimenté postule,… seul… car la population est terrorisée par les informations venues de loin à propos de terribles raids des hommes du nord. Radulf fait contre mauvaise fortune bon cœur, et tâche d’instruire ce chevalier aux nouvelles techniques de cavalerie carolingiennes,… »

N’hésitez pas à venir découvrir la suite de ce spectacle qui explique avec humour la naissance de la chevalerie à l’époque carolingienne.

À l’entr’acte, rendez-vous sous la tente décorée, un artiste vous y dévoilera

les équipements du cavalier et sa vie à l’époque carolingienne.

Informations pratique :

Dimanche 18 août

De 11 h à 18 h

Animation pour tous publics

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

arché’osite CAC Cambrai