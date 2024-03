CAVALERIE ENCHANTEE Lunel, samedi 8 juin 2024.

La Cavalerie enchantée de Jean-François Pignon Samedi 08 juin 21h30 Arènes San Juan de Lunel

C’est tout l’art et la discipline équestre, sans compter l’amour du cheval, qui sera à l’affiche de cette Cavalerie enchantée 2024 ! Tout d’ abord, les plus grands noms seront là pour vous présenter les plus beaux numéros, dans leurs disciplines respectives et ce sera également le retour en piste de Jean-François Pignon dans les Arènes de Lunel !

“La cavalerie Enchantée”, ce spectacle équestre est le rendez-vous des meilleurs artistes reconnus dans le monde entier. La mise en scène spectaculaire révèle les prouesses et le talent de chacun et suscite toujours l’émotion et l’admiration. Pour sa 6ème édition, la Cavalerie Enchantée vous réserve un spectacle inédit encore plus époustouflant avec la présence du maître Jean-François Pignon entouré de nombreux artistes artistes équestres parmi les meilleurs internationaux !

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr et 06 31 13 19 01

Tarifs 26€ et 41 € 26 26 EUR.

Début : 2024-06-08 21:30:00

fin : 2024-06-08

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

