Rendez-Vous des professionnels et amateurs de jet-ski avec au programme courses, épreuves Offshore, championnat de France endurance, open et animations à terre. +33 4 94 01 92 10 dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de tourisme de Cavalaire

Détails Catégories d’évènement: Cavalaire-sur-Mer, Var Autres Lieu Cavalaire-sur-Mer Adresse Promenade de la Mer Plage du centre-ville Ville Cavalaire-sur-Mer lieuville 43.17385#6.53404