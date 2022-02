Cavalcade Oltingue Oltingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Cavalcade Oltingue, 6 mars 2022

Après 1 année blanche, revoilà le carnaval de Oltingue pour sa 7ème édition ! Vous trouverez comme pour les éditions précédentes des chars, des guggas musick et des groupes à pied qui vous feront passer un très bon moment ! Après le cortège, rdv en face de la boulangerie Fritschy où les guggas vous feront un show exceptionnel ! Coin buvette et grillades à emporter. Sur le parcours les buvettes resteront ouvertes jusqu'à la tombée de la nuit. Port du masque non obligatoire mais fortement conseillé. Pass vaccinal demandé.

