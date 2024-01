Cavalcade nocturne Seltz, samedi 3 février 2024.

Cavalcade nocturne Seltz Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:03:00

fin : 2024-02-03

Cavalcade nocturne au « Niedersand ». Déguisés, grands et petits, pourront y participer. Après le défilé, une soirée carnavalesque animée par l’orchestre « Madison Top » à la Maison des Loisirs et de la Culture. Restauration sur place.

Rue Général De Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est info@carnaval-seltzerbesebinde.fr



