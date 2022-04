Cavalcade Étang-sur-Arroux, 3 juillet 2022, Étang-sur-Arroux.

Cavalcade Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux

2022-07-03 – 2022-07-03 Rue de Toulon Champ de Foire

Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire Étang-sur-Arroux

EUR Organisée tous les 4ans, la Cavalcade d’Etang sur Arroux est une importante manifestation populaire qui rassemble plusieurs milliers de spectateurs.

Lors de cette nouvelle édition, pour la première fois, plusieurs villages voisins participeront à nos côtés à cette belle aventure. Les communes de Charbonnat, Laizy, Saint-Didier-sur-Arroux , La Comelle, Mesvres, Uchon, La Grande Verrière et Saint-Léger-sous-Beuvray seront représentées.

La cavalcade consiste à faire défiler dans les rues d’Etang sur Arroux des chars conçus et fabriqués par les associations et la population des villages autour d’un thème défini. Cette année, le thème choisi est les « Régions de France ». Douze chars constitueront le défilé.

En amont, un gigantesque travail de préparation est nécessaire. Il consiste, d’une part, à imaginer, créer et fabriquer la structure du char puis, d’autre part, à confectionner plusieurs milliers de fleurs pour habiller la structure. Des centaines de bénévoles de tout âge sont mobilisés durant plusieurs mois. La création d’un char représente plus de 1000 heures de travail.

Le jour de la Cavalcade, le dimanche 3 juillet 2022 en fin de matinée, l’ensemble des chars se retrouve sur le Champ de Foire à Etang-sur Arroux puis, à partir de 15h, le défilé, long de plus de 300m, dans lequel seront intercalés des fanfares, des batucadas, des groupes de danses et des déambulants, s’élancera pour parcourir les rues du village pendant plus de 2 heures.

Répartis tout le long du parcours, des groupes de musique, des groupes de danses traditionnelles et folkloriques, des animations diverses participeront à assurer l’ambiance.

Enfin, pour clôturer cette belle journée, un concert aura lieu sur les bords d’Arroux jusqu’en fin de soirée.

Il sera également possible de se désaltérer et de se restaurer durant toute la journée dans le cadre magnifique des bords d’Arroux.

Une très belle journée festive et de convivialité s’annonce dimanche 3 juillet prochain à Etang-sur-Arroux…

comitedesfetes.etang71@gmail.com http://www.comitedesfetes-etang.fr/

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux

