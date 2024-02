Cavalcade du carnaval Reichshoffen, dimanche 10 mars 2024.

Dans les rues du centre de Reichshoffen (départ à la gare rue du Chemin de Fer rue de Kandel rue du Général de Gaulle rue du Général Koenig) une pluie de confiseries fera rage. Une vingtaine de chars, une quinzaine de groupes de sorcières, majorettes, fanfare et autres Guggamusik, venus d’Alsace, d’Allemagne et même de Belgique rivaliseront de fantaisie et de bonne humeur.

La fête se poursuit Place de la Castine et à l’Espace Cuirassiers. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:31:00

fin : 2024-03-10

