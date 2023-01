Cavalcade de Carnaval Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Cavalcade de Carnaval Kaysersberg Vignoble, 5 février 2023

2023-02-05 14:30:00 – 2023-02-05 16:00:00

Haut-Rhin Cavalcade de Carnaval dans les rues de Sigolsheim, petits et grands, venez passer un moment joyeux, festif et coloré.

L’occasion de revêtir son plus beau costume et de lancer des confettis de toutes les couleurs.

A la fin du défilé un goûter bien mérité attends les participants. Belle cavalcade festive, joyeux et colorée dans les rues du village. Venez costumé. +33 3 89 41 57 90 Kaysersberg Vignoble

