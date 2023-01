Cavalcade de Carnaval de l’ASCSDK Durningen Durningen Durningen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Durningen

Cavalcade de Carnaval de l’ASCSDK Durningen, 4 mars 2023, Durningen Durningen. Cavalcade de Carnaval de l’ASCSDK 1 rue principale Durningen Bas-Rhin

2023-03-04 14:15:00 – 2023-03-04 17:00:00 Durningen

Bas-Rhin Durningen EUR Pour Carnaval, l’Association Socio-Culturelle et Sportive de Durningen-Kienheim organise son défilé et goûter pour les enfants ! Le départ se fera à la salle des fêtes de Durningen, pour une cavalcade des enfants à travers de le village. +33 6 58 00 69 07 Durningen

dernière mise à jour : 2011-10-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Durningen Autres Lieu Durningen Adresse 1 rue principale Durningen Bas-Rhin Ville Durningen Durningen lieuville Durningen Departement Bas-Rhin

Durningen Durningen Durningen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durningen-durningen/

Cavalcade de Carnaval de l’ASCSDK Durningen 2023-03-04 was last modified: by Cavalcade de Carnaval de l’ASCSDK Durningen Durningen 4 mars 2023 1 rue principale Durningen Bas-Rhin Bas-Rhin Durningen Durningen, Bas-Rhin

Durningen Durningen Bas-Rhin