Cavalcade à la Bodega La Gacilly, 19 février 2022, La Gacilly.

Cavalcade à la Bodega Théâtre Equestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly

2022-02-19 – 2022-02-19 Théâtre Equestre de Bretagne Chemin de la Villebeau

La Gacilly Morbihan La Gacilly Morbihan

Cabaret équestre

Venez vous immerger dans une ambiance de feria autour d’un verre de sangria et laissez-vous envoûter par les danses des chevaux sur les rythmes endiablés des musiques espagnoles !

Avant saison : les samedis à 19H : 19 février, 12 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin.

Saison estivale à 19H : les mercredis 6 et 20 juillet, les mercredis 3, 17 et 31 août et enfin le samedi 10 septembre

+33 6 09 25 42 50 http://www.equusarte.com/

Théâtre Equestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande