Cavalcade à Barembach Barembach, 26 février 2022, Barembach.

Cavalcade à Barembach Barembach

2022-02-26 13:00:00 – 2022-02-26 17:00:00

Barembach Bas-Rhin Barembach

Venez nous rejoindre à notre carnaval qui se déroulera à Barembach. Les petits comme les grands devront faire du bruit ! Cet événements est organisé par la MJC de Barembach et co-organisé par la Zumba Valérie et Sandra et le conseil des jeunes tout nouvellement élu. Venez nombreux !

Au programme : 13h RDV à la MJC pour un atelier maquillage – 15h Départ du défilé sur Barembach – 16h Goûter offert – 16h30 Concours du déguisement. En cas de pluie, les participants restent à la MJC pour une après-midi carnavalesque.

+33 3 88 97 86 73

Barembach

