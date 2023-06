Marché nocturne des créateurs pendant les festivités du Cavagnac Festival Cavagnac, 1 juillet 2023, Cavagnac.

Cavagnac,Lot

Plus de 15 exposants: prêt à porter, maroquinerie, décoration, bien-être et cosmétique, bijoux, accessoires enfants, objets insolites, idées cadeaux

Rassemblement de véhicules anciens

Animations enfants

Buvette et restauration sur place.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02

Cavagnac 46110 Lot Occitanie



More than 15 exhibitors: ready-to-wear, leather goods, decoration, well-being and cosmetics, jewelry, children’s accessories, unusual items, gift ideas

Gathering of vintage vehicles

Children’s entertainment

Refreshments and catering on site

Más de 15 expositores: prêt-à-porter, marroquinería, decoración, bienestar y cosmética, joyería, accesorios para niños, objetos insólitos, ideas para regalos, etc

Concentración de vehículos de época

Animación infantil

Refrescos y catering in situ

Mehr als 15 Aussteller: Kleidung, Lederwaren, Dekoration, Wellness und Kosmetik, Schmuck, Kinderaccessoires, ausgefallene Objekte, Geschenkideen

Treffen von Oldtimern

Animationen für Kinder

Getränke und Speisen vor Ort

